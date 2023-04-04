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В Новосибирской ТЭЦ-3 сменилось руководство

  • 04/04/2023, 11:09
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В Новосибирской ТЭЦ-3 сменилось руководство
На посту главы предприятия Андрей Бабенков сменил Дмитрия Морозова, который перешел на должность директора Назаровской ГРЭС.

Андрею Бабенкову 47 лет, он закончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «инженер-металлург». В энергетике — с 1993 года.

С 2019 года Бабенков был главным инженером Новосибирской ТЭЦ-3. До этого работал в Кузбасской энергосистеме. Прошел профессиональный путь от электрослесаря Томь-Усинской ГРЭС до заместителя главного инженера по эксплуатации станции.

Принимал участие в реализации больших программ модернизации основного оборудования электростанций, удостоен региональных и федеральных профессиональных наград.

Новосибирская ТЭЦ-3 обеспечивает теплом почти всю левобережную часть Новосибирска — Ленинский район и часть Кировского района города. На долю станции приходится примерно 20% выработки электроэнергии в регионе. Новосибирская ТЭЦ-3 прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2. Предполагается, что с 2024 по 2027 годы на станции должна пройти замена двух турбогенераторов с приростом мощности на 20 МВт по каждому, а также будет смонтирован новый котел №15 производительностью 320 тонн пара в час или 192 Гкал/ч.

Ранее редакция сообщала, что объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : СГК руководство Новосибирская ТЭЦ-3 назначения


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