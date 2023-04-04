В Новосибирской ТЭЦ-3 сменилось руководство

Андрею Бабенкову 47 лет, он закончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности «инженер-металлург». В энергетике — с 1993 года.

С 2019 года Бабенков был главным инженером Новосибирской ТЭЦ-3. До этого работал в Кузбасской энергосистеме. Прошел профессиональный путь от электрослесаря Томь-Усинской ГРЭС до заместителя главного инженера по эксплуатации станции.

Принимал участие в реализации больших программ модернизации основного оборудования электростанций, удостоен региональных и федеральных профессиональных наград.

Новосибирская ТЭЦ-3 обеспечивает теплом почти всю левобережную часть Новосибирска — Ленинский район и часть Кировского района города. На долю станции приходится примерно 20% выработки электроэнергии в регионе. Новосибирская ТЭЦ-3 прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2. Предполагается, что с 2024 по 2027 годы на станции должна пройти замена двух турбогенераторов с приростом мощности на 20 МВт по каждому, а также будет смонтирован новый котел №15 производительностью 320 тонн пара в час или 192 Гкал/ч.

Ранее редакция сообщала, что объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%.

Фото с сайта СГК