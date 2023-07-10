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В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки

  • 10/07/2023, 10:49
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В Новосибирской области оценят хватит ли ресурсов для масштабной программы обновления коммуналки
Ранее профильные министерства столкнулись с проблемами при реализации проектов по ремонту дорог, благоустройству, строительству соцобъектов.

— Программа обновления коммуналки в ближайшие годы кратно вырастает. Ваша задача: оценить готовы ли коммунальные предприятия и подрядчики к освоению этих объемов? Чтобы не повторилась ситуация с ремонтом дорог и строительством соцобъектов, когда мы увеличиваем финансирование, а подрядчики оказываются не готовы, — обратился на оперативном совещании в правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников к министру ЖКХ Денису Архипову. — Все просчитаете, готовы ли подрядчики, есть ли специалисты с необходимыми компетенциями.

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От руководителя департамента по тарифам Гарея Асмодьярова Травников потребовал ужесточить контроль за исполнением инвестиционной и ремонтной программы коммунальщиками.

— Второй год СГК реализует инвестпрограмму по увеличенным объемам. Два года назад мы приняли непростое решение по тарифному регулированию, по налоговым льготам и договорились, что инвестпрограмма будет взята под контроль. Обратите на это внимание, — добавил губернатор, обращаясь к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Надеюсь, что ни у кого, кроме школьников, каникулы не наступили. Оперативный контроль должен быть организован. Будет неприятно. Если работа на объекте начались в апреле, а закончатся в октябре и люди целое летом будут жить с раскопками.

Напомним, ранее отмечалось, что в Новосибирской области к концу июня не удалось отыграть торги по ремонту дорог на сумму свыше 2 млрд рублей. Частично в связи с неготовностью проектно-сметной документации, частично из-за отсутствия заявок на тендер. С проблемами в этом году столкнулись заказчики и при проведении торгов на выбор подрядчиков для ремонта мостов.

Ранее губернатор жестко раскритиковал мэра Оби за срыв сроков старта проекта по созданию комфортной городской среды, который получил финансирование по итогам Всероссийского конкурса. Тендер на поиск подрядчика был объявлен только в конце июня.

В 2022 году в регионе были проблемы с привлечением подрядчиков по капремонту домов. В итоге программа ремонта была сорвана.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему будут проблемы с подбором подрядчиков для ремонта мостов

Фото пресс-службы Фонда модернизации ЖКХ

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт коммунальной инфраструктуры жкх Денис Архипов Гарей Асмодьяров Андрей Травников Анатолий Локоть


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