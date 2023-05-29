Начинаются гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4

Новый этап гидравлических испытаний стартует 30 мая. Расхолаживание сетевой воды, необходимое накануне испытаний, началось сегодня, 29 мая. Подъемы давлений в трубах будут производить круглосуточно. Ожидается, что горячую воду в Ленинском районе дадут до 11 июня, в Калининском – до 8 июня.

— Будем стараться подключать горячую воду раньше этого срока — по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, — сообщили в СГК.

В контуре отключения — теплосети на улицах в Ленинском районе: Волховская, 9-й Гвардейской Дивизии, Оборонная, Связистов, Троллейная, Троллейный жилмассив, Киевская, Новосибирская, Станционная, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, микрорайон Чистая слобода; жилые комплексы Любимый, Радуга, Аквамарин; жилмассивы Западный и Юго-Западный; поселок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» — в районе улиц Станционная, 2-я Станционная и Олимпийская.

В Калининском районе под отключение попадают улицы: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

О повреждениях сообщать по телефонам: 051, (383) 227-44-44; 218-68-88 – Единая диспетчерская служба мэрии; (383) 289-01-45, 289-01-47 – начальник смены теплосетевого подразделения СГК.