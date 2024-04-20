Два смертельных ДТП с пешеходами произошли ночью в Новосибирской области

Поздно вечером 19 апреля на территории Колыванского района на автодороге К-12 со стороны Колывани в сторону автодороги «Северный обход города Новосибирска» был сбит пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области. Водителя пока установить не удалось.

— После совершения наезда водитель транспортного средства скрылся, не оказав помощи пострадавшему, — отметил начальник Госавтоинспекции Колыванского района Вячеслав Петухов. — В результате ДТП пешеход-мужчина на вид 50 лет был экстренно госпитализировал в лечебное учреждение, где скончался, спустя несколько часов.

Полиция ведет поиск водителя, сбившего пешехода.

Ночью 20 апреля еще одно смертельное ДТП произошло в Искитимском районе.

— На 68 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» водитель Форд Транзит наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия, —сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Искитимский» Олег Носулин. — Обстоятельства ДТП уточняются.

В пресс-службе ГИБДД подчеркнули, что у пешеходов на одежде не было световозвращающих элементов. По правилам дорожного движения при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском иномарка снесла ограду и повисла на заборе — водитель погиб.