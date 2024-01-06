Два тела было найдено за сутки в квартирах Новосибирска

Спасатели обнаружили два тела в запертых квартирах. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС».

Одного мужчину обнаружили в Октябрьском районе на улице Кирова. Тревога была поднята близкими, когда он перестал выходить на связь. Специалисты демонтировали дверь, но спасти мужчину не смогли. Еще одного человека нашли в Калининском районе на улице Объединения. Там соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей.

— В квартире был найден мертвый 89-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Тела мужчин были переданы полиции.

Ранее редакция сообщала о том, что спортсмен из БК «Барнаул» упал с Октябрьского моста в Красноярске.