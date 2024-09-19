Два трамвая поменяют свои маршруты на левом берегу Новосибирска

В левобережье Новосибирска на несколько дней изменится работа двух трамвайных маршрутов.
С 22 часов 20 сентября до 5 часов 22 сентября на участке улицы Широкой от улицы Демьяновской до улицы Дюканова будет закрыто движение трамваев из-за ремонта трамвайных путей.
– 20 сентября трамвайные маршруты № 10 и 18 будут работать до 22 часов, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
21 сентября их движение будет осуществляться по измененным схемам. Более подробную информацию о нововведениях можно по ссылке.
Экипажи трамваев, следующих по данным маршрутам, будут информировать пассажиров о временных изменениях в работе транспорта.
Ранее редакция сообщала о том, что 45 электричек изменят расписание с 15 сентября в Новосибирской области.
Источник фото: правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба
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