Глубина подтопления садовых участков в Новосибирске доходила до метра

Завершились работы по откачке воды в СНТ «Метростроитель» Первомайского района.
– За 120 часов непрерывной работы уровень воды был понижен на 91 сантиметр, а объем откачанной воды составил 9700 кубических метров, – отмечается в сообщении спасателей МАСС.
Во время работы спасатели развернули более 400 метров рукавных линий. Работы велись гидравлическими станциями с погружными насосами производительностью более ста кубометров.
Напомним, что из-за обильных дождей почва переувлажнилась, и уровень грунтовых вод значительно поднялся.
Ранее редакция сообщала о том, что более 300 дачных участков остаются подтопленными в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
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