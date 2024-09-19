Глубина подтопления садовых участков в Новосибирске доходила до метра

Завершились работы по откачке воды в СНТ «Метростроитель» Первомайского района.

– За 120 часов непрерывной работы уровень воды был понижен на 91 сантиметр, а объем откачанной воды составил 9700 кубических метров, – отмечается в сообщении спасателей МАСС.

Во время работы спасатели развернули более 400 метров рукавных линий. Работы велись гидравлическими станциями с погружными насосами производительностью более ста кубометров.

Напомним, что из-за обильных дождей почва переувлажнилась, и уровень грунтовых вод значительно поднялся.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 дачных участков остаются подтопленными в Новосибирске.