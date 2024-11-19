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Два участка признали перспективными для развития туризма в Новосибирской области

  • 19/11/2024, 12:00
Два участка признали перспективными для развития туризма в Новосибирской области
Оба участка расположены вблизи популярных озер региона

Перечень новосибирских земель с туристическим потенциалом пополнился еще двумя участками. Такое решение было принято на очередном заседании регионального оперштаба по наполнению сервиса «Земля для туризма».

Первый участок находится вблизи озера Карачи в Чановском районе. Этот водоем привлекает туристов своими целебными грязями и водами. Расположено озеро в 400 км от Новосибирска и занимает площадь 362 га, при этом его максимальная глубина не превышает 2 м.

Второй земельный участок общей площадью 55 га расположен вдоль озера Довольное. Этот водоем также уникален, ведь он является источником минеральной йодобромной воды, которая не уступает по своим основным качествам целебным источникам крупного российского курорта Ессентуки. При этом, расположено целебное озеро всего в 280 км от Новосибирска.

Добавим, всего в перечень земельных участков с туристическим потенциалом в регионе включено 26 земельных участков и территорий.

Напомним, в этом году в Новосибирской области снова увеличился поток туристов. По сведениям Единой межведомственной информационно-статистической системы, за семь месяцев туристами было совершено более 1,6 млн туристических поездок. Это на 20% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее редакция сообщала о том, что массовая миграция птиц привлечет туристов на озеро Чаны под Новосибирском. 

Фото freepik, автор: wirestock

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : Озеро Карачи Земли для туризма


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