Массовая миграция птиц привлечет туристов на озеро Чаны под Новосибирском

Карта интересных для посещения туристов маршрутов будет разработана для развития туризма на по берегам озера Чаны. Об этом сообщил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.

— Озеро имеет живописные виды и играет важную роль в миграции водоплавающих птиц — во время перелетов здесь скапливаются более 200 видов птиц, многие из которых внесены в Красную книгу, — заявил чиновник.

По его словам, такое природное явление как миграция может привлечь в район большой турпоток. Однако, Шестернин заявил, что для развития туризма в локации нужно оценить антропогенное воздействие на окружающую среду.

— Прежде, чем звать инвесторов, нужна оценка рисков с точки зрения сохранности самих особо охраняемых территорий и водных объектов. Здесь однозначно нужно понимать, что ряд зон вообще выпадут из зоны действия экологического туризма, — пояснил министр

По данным правительства Новосибирской области, озеро Чаны уже является одним из самых популярных мест у туристов, посещающих регион, наряду с такими объектами, как город Новосибирск и сибирская кухня, зоопарк, речные прогулки, НОВАТ, Академгородок. Кроме того, высокие позиции занимают санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны, а также деревни и поселки со своей историей.

Напомним, на территории Новосибирской области выявлено 11 земельных участков, предназначенных для туризма. Площадь территорий составляет 290 га. По данным Росреестра, один из таких участков находится около озера Чаны. По итогам 9 месяцев 2024 года добыча составила 4464,0 тонны. Кроме того, озеро является ключевым объектом для добычи рыбы в регионе.

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