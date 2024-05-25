Спасатели очистили коллектор на озере «Парк-отель Шишка» в Новосибирске

Спасатели МАСС чистили входной оголовок пропускного коллектора на озере «Парк-отель Шишка» в Новосибирске.

– Его засор нес угрозу затопления ближайшей территории, так как прибывающей воде некуда было уходить, – говорится в сообщении спасателей.

Из-за засора работал только один из четырех выпусков. Сотрудникам МАСС удалось очистить нижний уровень оголовка и восстановили естественный ход воды из водоема, тем самым угроза подтопления и застоя воды была устранена.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки собрали 25 тонн мусора в рамках «Марафона рек и парков».