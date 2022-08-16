Wildberries сменил название сайта

Российский маркетплейс Wildberries русифицировал собственное название. На главной странице интернет-магазина теперь отображается слово «Ягодки» на фоне изображений ежевики, малины, клубники и черники. На остальных вкладках сайта и в мобильном приложении используется прежнее наименование. Идёт ли речь о полноценном ребрендинге или о разовой акции, пока не известно.

Ранее основательница компании Татьяна Бакальчук, выступая на форуме «Неделя российского ретейла», допустила, что Wildberries может сменить название.

На том же мероприятии глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле. В частности, во время дискуссии было отмечено, что крупнейший в России маркетплейс Wildberries тоже выбрал английское название, а не русское «Дикие ягоды».

В ответ на это основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала подумать над ребрендингом.

Представители бизнеса тогда указывали, что названия на других языках способствуют более активным продажам из-за восприятия их как более престижных.

Ранее СМИ сообщали, что российские клиенты заметили повышение стоимости оплаты услуги обратной доставки при возврате товаров на Wildberries. В пресс-службе компании рассказали, что ввели комиссию в размере 1000 рублей за возврат товаров, которые требуют особых условий перевозки.