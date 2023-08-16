Два жителя Новосибирска просушивали погреб и погибли

Трагическое происшествие случилось накануне, 15 августа, в Новосибирске.

46-летняя женщина решила подготовить погреб к зиме и развела в нем костер. Когда полезла проверять, оступилась и упала вниз. Ей на помощь поспешил мужчина.

— В 20:07 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что по ул. Красносельская в погребе находятся два человека, которые не отзываются, — сообщили в муниципальной аварийно спасательной службе.

В погребе спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни. Тела были подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции.

Служба МАСС настоятельно рекомендует внимательно относиться к правилам подготовки погребов.

— Угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Выветривается из помещения более суток. Спускаться в погреб можно только после длительного повторного проветривания. Прежде чем спуститься вниз, необходимо проверить, достаточно ли в помещении воздуха, пригодного для дыхания. Самый простой и надежный способ — зажечь свечу и опустить её в погреб. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет, — рекомендуют специалисты.

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