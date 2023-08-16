Новосибирские спасатели ликвидировали нефтяную пленку на Оби

Спасатели МАСС выезжали на ликвидацию нефтепродуктов на реке Обь. Работы проводились в два этапа. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС в Телеграм.

— Первым проводилась установка бонового ограждения для локализации и сдерживания распространения нефтяных разливов. Вторым этапом был проведен сбор сорбента и нефтепродуктов. Демонтаж бонового ограждения. Повторно взят анализ воды, — говорится в сообщении.

Источник розлива выясняется.

Напомним, что в Новосибирске прибрежная зона реки Обь покрылась цветной пленкой. Пленка тянется от лодочной станции у жилого дома «Марсель» на 2-й Обской.

Ранее редакция сообщала о том, что уровень воды в Оби упал ниже критической отметки в Новосибирске.