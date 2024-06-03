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«Погорел на пиаре»: стало известно, на что потратил взятку в 9,5 млн Александр Зырянов

  • 03/06/2024, 16:16

Стало известно, на что потратил взятку в 9,5 млн Зырянов
Гендиректор Корпорации развития региона, по версии следствия, проплатил свой пиар в местных СМИ, которые активно освещали кинофестиваль «Семейные традиции».

В Новосибирске четыре руководителя юридических лиц подозреваются во взяточничестве. Среди них крупная медийная персона региона Александр Зырянов.

Гендиректор Корпорации развития региона, как выяснили оперативники УФСБ, на фоне масштабного кинофестиваля, куда был приглашен популярный актер Никита Кологривый, хотел, вероятно, заработать себе несколько очков и через посредников проплатил СМИ собственные комментарии, а также публикации о мероприятии. Правда, лакомый кусочек пирога в виде заказных материалов о Зырянове достался только избранным журналистам. Подробности коррупционной схемы узнала редактор сайта Infopro54 Алена Пятенок.

Баш на баш

По официальной версии следствия, Александру Зырянову и его сообщникам предъявлены обвинения во взятничестве.

― Следователем СУ СК России по Новосибирской области по материалам ФСБ России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по статье «Дача взятки», ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Источник в правоохранительных органах пояснил Infopro54, что более 9,5 млн рублей, которыми взяткодатели рассчитались за услуги пиара Зырянова, обязывали директора ПЛП в приоритетном порядке отдать щедрым коммерсантам подряды на сумму свыше 64 млн рублей. От этого сговора выигрывали все. Зырянов стал медийным, а предприниматели заключили выгодные контракты и даже успели получить от ПЛП аванс в сумме 30 млн рублей.

По информации, указанной в официальном релизе прокуратуры, не сложно выяснить, кто является основными фигурантами по делу.

Так, в открытом доступе, есть данные, что компании «Техстрой-НСК» и «Стройтех» принадлежат родственникам Муслимовым. Директором ПЛП на сегодняшний день является  Александр Гоманов.

В кабинетах и квартирах всех подозреваемых 3 июня силовики провели обыски. Были изъяты документы, имеющие отношение к уголовным делам, а также другие доказательства.

Скандал с Кологривым

Но давайте вспомним сам фестиваль, о котором так много и громко писали региональные СМИ.

За несколько недель до мероприятия начали появляться публикации с анонсом, где журналистам активно раздавал комментарии Александр Зырянов. Он сообщал, какой ажиотаж вызвал фестиваль, о популярном госте, а также о регистрации на праздник. Не сложно заметить, что СМИ, которым не досталось финансирования, Зырянова не особо упоминали. Поэтому легко можно отследить публикации, за которые щедро заплатили две строительные компании. Мы не будем указывать их названия, так как наши коллеги по сути не знали, что участвуют в какой-то коррупционной схеме. Всем досталось в разных долях. В общей сложности за свой имидж Александр, по версии следствия, отдал 9,5 млн рублей. Среди получателей платежей, по данным собственного источника Infopro54, числился и кинотеатр «Победа», на площадке которого и состоялось масштабное зрелище. Стоит отметить, что сумма для принимающей стороны была даже меньше, чем гонорар некоторым СМИ. Возможно, это и сыграло злую шутку с Корпорацией.

Стало известно, на что потратил взятку в 9,5 млн Зырянов

После официальной части фестиваля с ответным и крепким словом выступил приглашенный актер Никита Кологривый. В сети сразу же завирусился видеоролик, где артист кроет организаторов грубыми словами и выражает свое недовольство мероприятием.

― Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую все сам. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привёз, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли профукивать* всё кино, вот и профукивают, — эмоционально высказался Никита.

После этого инцидента о фестивале стали уже писать федеральные СМИ. Правда, бесплатно и совсем мало хорошего. Александр Зырянов в публичном пространстве уже не фигурировал. А дальше про фестиваль вообще все забыли, потому что Кологривый активно начал подкидывать инфоповоды для новых сюжетов.

По сути весь платный пиар свелся к нулю. Желание повысить авторитет с помощью заказных материалов превратилось в уголовное дело. Зачем во всю эту историю ввязался директор ПЛП Александр Гоманов ― загадка. Возможно, в процессе следствия сыщики получат ответ на этот вопрос.

―По сути директор погорел на пиаре. Его стремление получить о себе много хороших откликов и стать медийной персоной было таким большим, что на второй план ушли важные аспекты и соблюдение закона, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время для всех задержанных фигурантов суд определит меру пресечения.

Источник фото: с сайта «семейный-кинофестиваль.рф»

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Кологривый взятка Александр Зырянов


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