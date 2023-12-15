Две Лады закупило Минприроды Новосибирской области

Министертсво природных ресурсов Новосибирской области закупило две отечественные Лады. Об этом сообщает министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.
— Последние в этом году. Постепенно переходим на отечественный автопром, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет обсуждение и планирование по замене части старых машин на электромобили.
Напомним, что Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников. Среди «отечественных» машин половина марок оказалась китайскими, зато с высоким уровнем локализации.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области закупят 26 машин скорой помощи.
Фото со страницы министра природных ресурсов Новосибирской области Евгения Шестернина в Телеграм
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