Две Лады закупило Минприроды Новосибирской области

Министертсво природных ресурсов Новосибирской области закупило две отечественные Лады. Об этом сообщает министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.

— Последние в этом году. Постепенно переходим на отечественный автопром, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет обсуждение и планирование по замене части старых машин на электромобили.

Напомним, что Минпромторг опубликовал список автомобилей для чиновников. Среди «отечественных» машин половина марок оказалась китайскими, зато с высоким уровнем локализации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области закупят 26 машин скорой помощи.