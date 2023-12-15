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Мошенники используют новую схему обмана в интернете

  • 15/12/2023, 15:17
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Мошенники используют новую схему обмана в интернете
В частности, от имени ФСБ аферисты присылают сотрудникам отечественных компаний письма, в которых сообщается о якобы утечке персональных данных их клиентов.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газета.Ru» рассказал, что мошенники от имени сотрудников ФСБ осуществляют рассылку писем компаниям, в которых выражают просьбу провести проверку из-за якобы утечки персональных данных клиентов.

Потом они предлагают решить проблему посредством взятки, либо, якобы выполняя свою работу, выманивают личные сведения о работниках организации или любую другую информацию. Получая эти данные, они переходят к шантажу.

Среди адресатов таких писем Бедеров назвал банки, интернет-провайдеров, операторов сотовой связи и другие компании, которые имеют дело с персональными данными.

Чтобы послание было максимально похоже на официальное, аферисты прикрепляют к нему фотографии поручений и приказов ФСБ с печатями и подписями реальных сотрудников службы безопасности.

По словам IT-эксперта, в даркнете процесс изготовления поддельных запросов от различных силовых структур на получение данных у операторов сотовой связи, кредитных организаций, социальных сетей и не только буквально поставлен на поток.

Ранее редакция сообщала, что аферисты похищают людей дистанционно.

Фото: freepik.com — pikisuperstar 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : утечка персональных данных обман в интернете новая схема обмана Мошенники


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