В Новосибирской области закупят 26 машин скорой помощи

В Новосибирской области объявлен аукцион на поставку 26 машин скорой помощи. (22 автомобиля должны быть класса «B» и четыре — «С»). За них готовы заплатить 159,7 млн рублей. Заказчиком поставки выступает ГБУ НСО «Медтранс».

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, машины должны быть укомплектованы дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом портативным управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, носилками, тележкой-каталкой и прочим оборудованием. Год выпуска автомобилей не ранее 2023 года.

Отмечается, что все надписи на приборной панели и специальные маркировки должны быть выполнены на русском языке и в виде понятных условных знаков. Гарантия производителя на автомобили — не менее 36 месяцев (три года) с даты подписания акта приёма-передачи автомобиля.

Все автомобили должны быть поставлены до 12 апреля 2024 года.

Подать заявку на участие в закупке можно до 18 декабря.

По данным регионального Минздрава, ГБУ Новосибирской области «Медтранс» обеспечивает автомобилями скорую помощь, больницы и поликлиники правобережья Новосибирска (левый берег обслуживает предприятие под названием «Медтранс-3»). Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что за пять лет – с 2018 по 2022 – служба медицинской помощи за счет областного и федерального бюджетов получила 226 единиц специализированного автотранспорта.

Класс «B» — это машина скорой медицинской помощи, предназначенная для проведения лечебных мероприятий силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов.

Класс «С» — это реанимобиль — машина, предназначенная для проведения лечебных мероприятий силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов.