Две новых дорожных камеры установят в Новосибирске за 26 млн рублей

В Новосибирске установят камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД за 26,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок 17 августа.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и отсутствие остановки перед стоп-линией.

— Установка камер должна быть завершена с 1 января по 28 февраля 2024 года, — говорится в сообщении.

Первую камеру установят на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Комплекс будет следить за проспектом Димитрова, улицами Ленина и Сибирская.

Вторую камеру планируется поставить на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Под надзор данной камеры попадут улицы Гоголя, Промышленная, Шекспира и парк «Берёзовая роща».

Финансирование планируется за счет средств бюджета Новосибирской области.

Напомним, что торговые центры и общественный транспорт Новосибирска подключат к системе видеонаблюдения комплекса «Безопасный город». Планируется подключить 48 камер с 24 городских троллейбусов маршрута №29. Также ведется работа по подключению к системе «Безопасный город» крупных торговых центров.

На сегодняшний день к системе подключено уже 1000 камер видеонаблюдения c объектов массового пребывания людей. Это парки, скверы, общественные пространства, спортивные и транспортные объекты.

Ранее редакция сообщала о том, что новый стадион «Сибирь-Арена» оснастили 118 камерами видеонаблюдения.