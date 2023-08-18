Авиационный колледж в Новосибирске уличили в сговоре с поставщиком

В Новосибирской области оштрафовали организацию за сговор с Новосибирским авиационным техническим колледжем им. Б. С. Галущака. Компания заключила ограничивающее конкуренцию соглашение. Этим нарушив антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— В 2021 году юридическое лицо при проведении торгов на право поставки оборудования для образовательных программ в колледже, нарушило антимонопольное законодательство. Организация вступила в сговор с образовательным учреждением относительно условий закупки, — говорится в сообщении.

Таким образом, была ограничена конкуренция добросовестных поставщиков. А контракт на сумму свыше 15 млн рублей был заключен с единственным участником.

Поэтому Новосибирским УФАС России вынесено решение о признании общества виновным в совершении административного правонарушения. Организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Напомним, что комиссия УФАС рассмотрела жалобу ООО «Чистая компания» на действия НГТУ НЭТИ при организации контракта на уборку и гардеробное обслуживание помещений вуза. Заказчик ограничил число участников закупки, объединив услуги по уборке и гардеробному обслуживанию, технически и функционально не связанные между собой, в один лот. Университет не представил в ведомство доказательства с чем связано такое решение. В итоге вуз был признан нарушившим закон о контрактной системе.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал аэропорт Толмачево нарушившим порядок организации торгов.