Две премии в сфере индустрии гостеприимства Алтая получили новосибирцы

В Республике Алтай подвели итоги Национальной премии гостеприимства «Тажуур 2023»

В номинации «Продукт года» главный приз получила творческая группа краеведческих проектов ООО «АМ-гид» из Новосибирска — руководитель Сания Шкарбань.

— Мы представили на конкурс комплексный продукт по Горному Алтаю в области туризма Altai Mountains Guide. Он включает в себя аудиогид и книгу «Алтай. Твой гид по Республике». Особенность Altai Mountains Guide в том, что он верифицирован учеными ИЭА РАН и фактически является наиболее полной энциклопедией Республики для туристов в научно-популярном формате, — поясняет Сания Шкарбань.

В номинации «Открытие года» победил отель и ресторан PINEWOOD resort&spa, который принадлежит новосибирскому отельеру. Отель входит PINEWOOD GROUP, наряду с новосибирским отелем «Сосновый бор» (По данным Seldon.Basis, собственниками компании являются Игорь и Дмитрий Слюсаревы. Дмитрию Слюсареву принадлежит бренд PINEWOOD. — Ред.). PINEWOOD resort&spa открыт в декабре 2022 года, напоминает пресс-служба компании.

Премия гостеприимства «Тажуур» в Республике Алтай утверждена впервые, присуждается за вклад в развитие туристической отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что сертификаты на детские турпоездки разобрали за 12 часов в Новосибирске.