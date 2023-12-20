Прокуратура проверяет рост цен на яйца и их дефицит в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца в магазинах региона.

— Проверка проводится по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По результатам проверки будет дана оценка правомерности роста цен на куриные яйца и подтвердит, или опровергнет информацию о дефиците яиц в магазинах, — сообщили Infopro54 в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

18 декабря по инициативе надзорного ведомства с привлечением представителей областных Минпромторга, УФАС и Минсельхоза был проведен мониторинг цен в магазинах на яйца и наличие их в продаже яиц.

— Выявлены нарушения или нет, говорить пока рано, проверка еще не закончена, — добавили в прокуратуре.

Напомним, поручение проверить деятельность производителей куриных яиц и розничных продавцов Генпрокурор Игорь Краснов дал на очередном заседании с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Из-за дефицита яиц на прилавках магазинов планируют завести яйца из Турции и Ирана. Добро на это дала Евразийская экономическая комиссия.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из магазинов торговой сети в Новосибирске куриные яйца начали продавать поштучно.