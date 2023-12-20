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«КПД-Газстрой»: ключевой итог года — более 150 тысяч квадратных метров доступного жилья

  • 20/12/2023, 11:55

«КПД-Газстрой»: ключевой итог года — более 150 тысяч квадратных метров доступного жилья
Один из крупнейших застройщиков Сибири рассказал о результатах работы в 2023 году.

Сегодня группа компаний «КПД-Газстрой» — одна из крупнейших строительных компаний Сибири, она во многом формирует современный облик Новосибирска и входит в топ-застройщиков по вводу жилья в регионе. В 2023 году предприятие отпраздновало 21-летие со дня основания. За этот период построены 77 домов, выпущены больше 1 млн изделий для зданий, дорог и мостов, более 17,5 тысячи семей в Новосибирске получили ключи от квартир.

В 2023 году компания увеличила объемы строительства и уже сдала более 119 000 квадратных метров жилья.

С первых дней и до настоящего момента «КПД-Газстрой» верен своему главному правилу — строить качественно и в срок. На данный момент компания реализует три проекта: микрорайон Чистая Слобода, ЖК комфорт-класса «Тайгинский парк» и район Околица.

Чистая Слобода — семейный микрорайон, город в городе со всей необходимой инфраструктурой. Природа за окном, места для спорта и отдыха, современные игровые площадки, школы и детские сады, организации сферы услуг и службы доставки, спортивные и торговые центры, все, что нужно современному жителю ― в шаговой доступности.

В 2023 году этому масштабному проекту застройщика исполнилось 16 лет! За время его реализации здесь возвели более 70 домов. На сегодняшний день идет развитие новой, 9-й очереди микрорайона.

В течение года ключи от квартир в Чистой Слободе получили жители трех новых домов — новоселье отпраздновали около 950 семей. В ближайшие несколько лет здесь появятся детский сад, вторая и третья школы, новая поликлиника.

Большое внимание компания уделяет транспортной доступности микрорайона. Сегодня для удобства жителей 9-й очереди микрорайона курсирует социальный автобусный маршрут от новых домов до улицы Порт-Артурской и конечной остановки транспорта. Автобус перевозит пассажиров абсолютно бесплатно.

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В 2021 году в Калининском районе Новосибирска стартовал новый масштабный проект ГК «КПД-Газстрой» в сегменте жилья комфорт-класса — ЖК «Тайгинский парк». Здания здесь возводятся по монолитно-каркасной технологии. Ее специфика и преимущество ― в разнообразии планировочных, архитектурных и дизайнерских решений: они почти не имеют ограничений. Отсюда — широкий диапазон квартир с сотней вариантов размеров и расположения комнат, холлов и оконных проемов.

Вокруг жилого комплекса сформирована транспортная и социальная инфраструктура, обеспечен комфортный доступ жителей к ключевым магистралям города. Вблизи расположены социальные объекты, а также крупный торгово-развлекательный комплекс.

Местом притяжения жителей и гостей станет собственный парк с набережной и озером площадью 2,5 гектара. Проект благоустройства ЖК «Тайгинский парк» награжден серебряным дипломом XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, дипломом финалиста премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.

В этом году новоселье отметили жители первых двух домов «Тайгинского парка» — более 730 семей. На разных этапах строительства в проекте сейчас находятся еще два дома.

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На границе Калининского района Новосибирска развивается еще один проект ГК «КПД-Газстрой» — душевный район Околица. Его главными преимуществами, наряду с развитой инфраструктурой, являются экология и городской комфорт. Околица — это не только дома и дворы. Значительную часть территории здесь занимает березовая роща ― источник свежего воздуха, место для приятных прогулок и занятий спортом. Не нужно куда-то ехать ― рощу видно прямо из окон.

В шаговой доступности от жилого комплекса ― вся инфраструктура города: спортивные и торговые центры, различные секции для детей и взрослых, организации сферы услуг и службы доставки. Район Околица сочетает в себе необходимую инфраструктуру и близость к природе.

В 2023 году в первой очереди Околицы ключи от квартир вручены жителям трех домов повышенной комфортности. Новоселье здесь отпраздновали около 890 семей. На разных этапах строительства в проекте находятся еще три дома, один из которых будет сдан до конца года.

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До конца года общий объем сданного жилья во всех проектах ГК «КПД-Газстрой» составит более 152 тысяч квадратных метров.

Компании удалось в непростой экономической ситуации сделать покупку недвижимости более доступной. По данным агрегатора «ДОМ.РФ», на сегодняшний день она является лидером в Новосибирской области по количеству зарегистрированных договоров долевого участия за первые десять месяцев 2023 года.

В ГК «КПД-Газстрой» уверены, что одними из основных показателей в любой отрасли являются надежность и стабильность, проверенные годами: именно из этого и складывается репутация компании. Подтверждением правильно выбранного пути являются многочисленные награды.

В 2023 году группа компаний получила Диплом I степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов» в XXVII Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии. А за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства — главную федеральную общественную награду «Золотой знак «Надежный застройщик России 2023».

Кроме того, компания второй год подряд становится победителем главного отраслевого конкурса Министерства строительства Новосибирской области. В 2023 году ГК «КПД-Газстрой» получила звание лучшей строительно-монтажной организации в регионе.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость от застройщика надежный застройщик КПД-Газстрой


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