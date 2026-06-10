Тарифы на общественный транспорт в Новосибирске снова вырастут в декабре

В мэрии Новосибирска подтвердили, что тарифы на проезд в общественном транспорте, скорее всего, повысятся до конца текущего года. Окончательное решение традиционно принимается в ноябре после анализа затрат перевозчиков.

Начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин связал грядущее изменение цен с уровнем инфляции. По его словам, повышение необходимо для стабильной работы транспортной системы.

— Учитывая инфляцию в стране, пусть даже она замедлилась, повышать тариф мы будем минимум на её уровень. Мы в этом сами заинтересованы. И сознательные пассажиры тоже должны быть заинтересованы, потому что всем нужно стабильное, надёжное и качественное транспортное обслуживание, — отметил Никулин во время прямого эфира программы «Новосибирские новости. Диалог».

Он напомнил, что в последние годы повышение происходило 23–24 декабря.

Напомним, за последние два года тарифы на общественный транспорт в Новосибирске заметно подросли. С 24 декабря 2025 года стоимость поездки в метро выросла до 48 рублей (на 8 рублей), а в автобусе, трамвае и троллейбусе — до 45 рублей (на 5 рублей). В 2024 году цена также выросла на 5 рублей — до 40 рублей.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в стране к концу 2026 года снизится до 4-5%, после чего закрепится вблизи целевого уровня 4%

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта.