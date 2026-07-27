В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в Новосибирской области зафиксировали увеличение трафика на 1%. Самый заметный скачок пришелся на 25 июля, когда поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Такую статистику на оперативном совещании в правительстве региона привел министр транспорта Анатолий Костылевский.

Глава ведомства также доложил, что все автопредприятия области обеспечены топливом в полном объеме. По его словам, дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

Отдельно на совещании обсудили ситуацию в агросекторе. Вице-премьер Андрей Михайлов сообщил, что поставки горюче-смазочных материалов для аграриев стабилизировались. В текущую неделю хозяйства получат необходимый объем ГСМ для проведения полевых работ.

Ранее редакция сообщала о том, что топливный кризис не повлияет на стоимость проезда в Новосибирске.