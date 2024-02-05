Перерасчет за тепло жителям, пострадавшим от коммунальных аварий, достигнет 154% в Новосибирске

Перерасчет за тепло жителям левого берега Новосибирска, которые пострадали от коммунальных аварий, достигнет 154% месячной оплаты.

— Работа по перерасчетам находится на постоянном контроле, — сказал Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель оперштаба по устранению последствий коммунальных аварий на оперативном совещании в правительстве.

В Ленинском районе сумма перерасчета, по его словам, колеблются от 20% до 154%.

— То есть они затрагивают и платежи за февраль — людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц, – говорится в сообщении.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов подчеркнул, что на прошлой неделе велись профилактические работы на теплосетях, также специалисты работали по заявкам по регулировке систем отопления.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты и общественники названивают новосибирцам по вечерам.