Перерасчет за тепло жителям, пострадавшим от коммунальных аварий, достигнет 154% в Новосибирске

Перерасчет за тепло жителям левого берега Новосибирска, которые пострадали от коммунальных аварий, достигнет 154% месячной оплаты.
— Работа по перерасчетам находится на постоянном контроле, — сказал Сергей Сёмка, заместитель губернатора Новосибирской области, руководитель оперштаба по устранению последствий коммунальных аварий на оперативном совещании в правительстве.
В Ленинском районе сумма перерасчета, по его словам, колеблются от 20% до 154%.
— То есть они затрагивают и платежи за февраль — людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц, – говорится в сообщении.
Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов подчеркнул, что на прошлой неделе велись профилактические работы на теплосетях, также специалисты работали по заявкам по регулировке систем отопления.
Ранее редакция сообщала о том, что депутаты и общественники названивают новосибирцам по вечерам.
Фото: Freepik — freepik
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