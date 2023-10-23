Макет окрестностей кладбища динозавров создан в Новосибирске

Новосибирские специалисты НГУ создали макет окрестностей «кладбища динозавров». Кладбище расположено в Кемеровской области у деревни Шестаково. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

— Макет выполнен в масштабе 1:20, — отметили в сообщении.

Он имитирует часть берега реки с типичной растительностью. Единственный хищник представленный на макете – это абстракция, так как в реальности были обнаружены только зубы хищного динозавра.

— Мы можем только предполагать, как выглядел хищный динозавр, который мог «оставить» эти зубы. Считается, что это ранние тираннозавриды, древние предки тираннозавров, — объяснил Игорь Косенко, заведующий НОЦ «Эволюция Земли» ГГФ НГУ, кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог.

Макет «Динозавры Сибири» войдет в экспозицию с тем же названием.

Ранее редакция сообщала о том, что посетить места раскопок теперь можно с помощью 3D экспедиций.