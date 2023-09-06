Горсовет рассмотрит перенос сроков станции метро Спортивная

— В марте я просила рассмотреть на сессии вопрос по станции метро «Спортивная». Его перенесли на комиссию по горхозу, а потом не сказали, что в июне станция будет принята, поэтому нет смысла рассматривать этот вопрос. Сейчас все сдвигается к декабрю, а по моим данным, к марту. Предлагаю рассмотреть вопрос по станции метро «Спортивная», — обратилась к коллегам на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутат Светлана Каверзина.

Она заявила, что на станции «серьезные сложности» и нужно понимать. Как город будет выходить из ситуации. Председатель комиссии Игорь Кудине подтвердил справедливость замечания Каверзиной. В итоге рассмотрение вопроса включили в повестку октябрьского заседания комиссии.

Напомним, в августе стало известно, что разрешение на строительство станции метро «Спортивная» продлено до 25 декабря. Изначально открытие планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала расторжения допсоглашения между мэрией и «СпецТрансСтрой» по станции метро «Спортивная».