Движение автотранспорта будет закрыто на участке одной из улиц Новосибирска

7 сентября с 8 до 13 часов на участке улицы Пархоменко от пересечения с улицей Станиславского до дома № 4 движение транспорта будет временно прекращено.

Это связано с приведением к военной присяге курсантов первого курса Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Церемония начнется в 10:00. Более 250 курсантов примут присягу у одного из значимых памятных мест Новосибирска — Монумента Славы.

В торжественной церемонии примут участие командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков, ветераны войск правопорядка и родители курсантов.

Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.