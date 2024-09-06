Движение автотранспорта будет закрыто на участке одной из улиц Новосибирска

7 сентября с 8 до 13 часов на участке улицы Пархоменко от пересечения с улицей Станиславского до дома № 4 движение транспорта будет временно прекращено.
Это связано с приведением к военной присяге курсантов первого курса Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.
Церемония начнется в 10:00. Более 250 курсантов примут присягу у одного из значимых памятных мест Новосибирска — Монумента Славы.
В торжественной церемонии примут участие командующий Сибирским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Николай Марков, ветераны войск правопорядка и родители курсантов.
Ранее редакция сообщала о том, что в районах Новосибирска вводятся ограничения движения транспорта.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
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