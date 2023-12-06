Месячная норма снега за сутки выпала в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области выпала месячная норма осадков. Обильный снегопад начался днём 5 декабря. К вечеру ситуация на дорогах ухудшилась — город сковали 10-бальные пробки.

На борьбу с сугробами на улицах области направлено более двух тысяч человек и 1152 единиц спецтехники.

— К работам привлекли летнюю технику, занятую в содержании дорог. Проезд обеспечен везде. Прекращения движения нет, — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Дорожные условия ухудшает непрекращающийся снег и сильный ветер, отметили в ТУАДе.

По данным метеостанций ведомства, прекращение осадков в области ожидается в пятницу утром. На смену снегопаду придут аномальные морозы.

Ранее редакция сообщала о надвигающихся на Новосибирскую область морозах до -40° С и ниже.