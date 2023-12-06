Прокуратура ужесточила контроль за тонировкой автомобилей в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска потребовала проверить водителей на незаконную тонировку их транспортных средств и внесла в адрес начальника УВД города представление об устранении нарушений.

В прошлом году инспекторы ГИБДД составили 6,5 тысяч протоколов на водителей, которые злоупотребили правилами технического регламента по тонировке стекол. После принятых прокуратурой мер количество таких протоколов стало более 8 тысяч.

— Прокуратурой обеспечено надзорное сопровождение одного из специализированных рейдов ОГИБДД. Работа в этом направлении будет продолжена, — добавили в городской прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что борьбу с нелегальными гостями столицы Сибири провели новосибирские инспекторы ГИБДД на дорогах города.