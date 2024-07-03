Движение по четвертому мосту в Новосибирске могут запустить из-за социального напряжения

Возможный запуск движения по четвертому мосту до конца 2024 года удивил депутатов горсовета Новосибирска. Как пояснил Infopro54 председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, этот вопрос во время визита депутатов на площадку строительства четвертого моста, который состоялся в конце прошлой недели, не обсуждался.

— Я не знаю, как это комментировать, так как узнал о такой возможности только вчера вечером. Для меня странно, как можно запустить в работу объект, который не полностью готов, — сообщил Кудин Infopro54.

Дорожный эксперт «Народного фронта» Александр Стефанов, который ранее работал в мостостроительной компании, пояснил редакции, что такие практики в запуске мостовых сооружений, не готовых на 100% встречаются.

— Скорее всего, речь идет о запуске рабочего движения по мосту прямым ходом. Это не значит, что на мосту не будут закручены какие-то гайки или не завершены какие-то работы. Просто не все элементы развязки будут функционировать, — пояснил Стефанов. — В принципе, этапность сдачи объекта должна закладываться еще на уровне проекта. С четвертым мостом в Новосибирске это будет вынужденное решение, поэтому нужно вносить корректировки в договор с концедентом.

По его словам, с большой долей вероятности этот вариант будет принят, с учетом социальной значимости объекта, напряжения вокруг него, а также заторных явлений.

— По моей информации сейчас ГК «ВИС» ставят такую задачу. Прямое движение на мост со Станционной на правый берег позволит разгрузить площадь Труда и площадь Энергетиков. Но с учетом того, что развязки не будут работать, заторы все-равно сохранятся, — прогнозирует Александр Стефанов.

— Дорожная карта дальнейших действий согласована сторонами проекта. Разблокирование средств, выделенных правительством России на компенсацию удорожания стоимости строительства, позволит резко увеличить объёмы и темпы работ, а в идеальном сценарии обеспечить уже к концу этого года полную готовность основного хода дороги с частью примыкающих к нему съездов, — подчеркивали в компании.

Напомним, на минувшей неделе строительную площадку четвертого моста посетили главный федеральный инспектор по Новосибирской области аппарата полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Николай Буймов, а также большая группа депутатов Заксобрания Новосибирской области и городского совета. Представители ГК «ВИС» отметили, что мобилизовать дополнительный персонал и развернуть работы в полном масштабе сегодня не даёт отсутствие финансирования. В первой декаде июля компания планирует подать повторное обращение в ФАС России с просьбой утвердить дополнительное соглашение к концессии о продлении сроков строительства.

Вчера стало известно, что при выделении достаточного финансирования группа ВИС может запустить движение с правого берега с выездом на улицу Станционную. При этом в компании отмечали, что до полной сдачи объекта концессионер не сможет взимать плату за проезд по мосту, а также претендовать на компенсацию из бюджета.