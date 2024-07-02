Бесплатный проезд по четвертому мосту в Новосибирске могут запустить до конца года

Автомобильное движение по четвертому мосту в Новосибирске может начаться уже в этом году. В группе «ВИС» обсуждают возможность запуска новой переправы через Обь в эксплуатацию до полной сдачи всех развязок.

— По оценкам наших специалистов, при разблокировании финансирования и разворачивании работ в полном масштабе возможность обеспечить готовность основного хода с примыкающими к нему съездами есть, — пояснил Atas.Info глава департамента по внешним коммуникациям группы «ВИС» Сергей Козловский.

Собеседник отметил, что на данный момент готовность самого мостового перехода оценивается на уровне 90%.

По словам Козловского, действующее концессионное соглашение не предусматривает поэтапный ввод объекта в эксплуатацию, однако это сейчас активно обсуждается с правительством Новосибирской области.

— В таком случае плату за проезд концессионер взимать не сможет, так как по условиям соглашения она может взиматься только после полной сдачи объекта в эксплуатацию, — добавил собеседник.

Ранее редакция сообщала о том, что в «ВИС» прокомментировали отказ ФАС о внесении изменений в действующее концессионное соглашение по строительству четвертого моста в Новосибирске. В компании отметили, что в тексте заявления об изменении условий концессионного соглашения, которое Минтранс Новосибирской области отправил в ФАС, не были перечислены существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков завершения строительства мостового перехода.