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Госэкспертиза одобрила внесенные изменения в проект четвертого моста в Новосибирске

  • 26/06/2024, 08:38
Автор: Юлия Данилова
Госэкспертиза одобрила внесенные изменения в проект четвертого моста в Новосибирске
Концессионер официально опроверг доводы о необоснованном завышении стоимости строительства и надеется на разблокирование 3 млрд рублей.

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение и подтвердила достоверность сметной стоимости строительства четвертого моста через Обь. Речь идет о корректировках, внесенных концессионером в проектную документацию. Необходимость этих корректировок возникла в процессе строительства объекта, неоднократно пояснял ГК «ВИС». Ранее эти корректировки получили положительное заключение в рамках экспертного сопровождения.

Эксперты Главгосэкпертизы также дали заключения и о техническом соответствии изменений, внесённых в проектную документацию четвертого моста.

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 — Изменения соответствуют результатам инженерных изысканий, соответствуют заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям. Сметная стоимость объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» определена достоверно, — говорится в заключении Главгосэкспертизы.

Таким образом. Группа «ВИС» подтвердила правоту внесённых по объективным обстоятельствам изменений в проектную документацию и отмела доводы о необоснованном завышении стоимости строительства, заявили в компании.

— По определению экспертизы сметная стоимость по ряду внесённых изменений в проектную документацию оказалась даже выше заявленной концессионером, —подчеркнули в компании.

При этом в ГК «ВИС» в очередной раз подчеркнули, что получение положительного заключения по уже внесённым в проект изменениям не означает, что эта работа не будет продолжена. На данном этапе строительства у компании возникли проблемы с поставками части импортного оборудования для тоннелей и пункта взимания платы.

— Целый ряд указанных в проектной документации 2015 года позиций недоступен для поставок в Россию. Это значит, что придётся искать аналоги и снова выносить эти замены на рассмотрение госэкспертизы, — прокомментировала пресс-служба группы.

Группа «ВИС» рассчитывает, что получение заключения Главгосэкспертизы станет поводом для разблокировки средств, выделенных правительством РФ в качестве компенсации удорожания стоимости капитальных затрат (около 3 млрд руб. ранее были заблокированы концедентом).

— Это позволит возобновить работы на объекте в полном масштабе в соответствии с уже согласованными производственными графиками, позволяющими завершить строительство объекта концессионного соглашения в декабре 2025 года, как это и определено распоряжением правительства РФ, — отмечает концессионер.

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 Напомним, в начале июня ФАС отклонила обращение правительства Новосибирской области по четвертому мосту. В ГК «ВИС» заявили, что концедент не представил в ФАС все необходимые документы, а также заявили, что сложившаяся ситуация в концессионном проекте практически тупиковая. Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты горсовета и Заксобрания запланировали провести выездное совещание на площадке четвертого моста в июне.

Фото из телеграм-канала ГК «ВИС», автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Четвертый мост концессия


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