Движение по Димитровскому мосту в Новосибирске ограничат до конца ремонта

С 3 февраля на Димитровском мосту в Новосибирске будет введено ограничение скорости для всех транспортных средств. Максимальная разрешённая скорость составит 40 километров в час.
Как сообщает МКУ «Гормост», данное ограничение скорости вводится в целях повышения безопасности дорожного движения и предотвращения повреждений плит проезжей части моста. Снижение скорости позволит уменьшить динамическую нагрузку на мост, вызванную проезжающими автомобилями.
— Данное ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ на мосту. Водителям необходимо быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения, — сказано в сообщении на официальном сайте города.
В случае введения ограничения скорости проезд по мосту может стать более продолжительным, поэтому водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, в 2025 году мэрия Новосибирска намерена возобновить работы по ремонту Димитровского моста. На эти цели в бюджете запланированы 555 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год. Решено сначала завершить работу на Димитровском мосту.
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