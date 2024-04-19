Движение транспорта ограничат из-за легкоатлетического полумарафона в Новосибирске

Из-за проведения весеннего легкоатлетического полумарафона в Новосибирске перекроют несколько участков дороги в Советском районе. Он пройдет в воскресенье, 21 апреля.
— Ограничение будет действовать с 08:00 до 14:30, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Так, например, закроют участок Университетского проспекта от улицы Ильича до проспекта Академика Коптюга.
В связи с этим изменятся несколько маршрутов общественного транспорта.
Полный список перекрытых дорог и изменённых маршрутов можно посмотреть здесь.
Новосибирцев просят следовать установленным знакам и планировать поездки заранее.
Ранее редакция сообщала о том, что большегрузам запретили курсировать по дорогам Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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