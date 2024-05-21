Движение транспорта ограничат в трёх районах Новосибирска

В Новосибирске в трёх районах будет ограничено движение автомобилей из-за ремонта теплосетей.

Работы будет проводить компания «НТСК».

С 27 мая по 31 мая на Комсомольском проспекте в районе дома №20 проезжую часть сузят до 3,5 метров.

Также с 27 мая по 7 июня улицу Пожарского в районе частного дома №9 полностью перекроют для автомобилистов.

На Трикотажной улице возле дома №35а на улице Народной проезжую часть сократят до 4,5 метров.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные дорожные знаки.

Ранее редакция сообщал о том, что из-за ремонта теплотрассы закроют 3 полосы улицы Ватутина в Новосибирске.