Движение транспорта ограничат в трёх районах Новосибирска

В Новосибирске в трёх районах будет ограничено движение автомобилей из-за ремонта теплосетей.
Работы будет проводить компания «НТСК».
С 27 мая по 31 мая на Комсомольском проспекте в районе дома №20 проезжую часть сузят до 3,5 метров.
Также с 27 мая по 7 июня улицу Пожарского в районе частного дома №9 полностью перекроют для автомобилистов.
На Трикотажной улице возле дома №35а на улице Народной проезжую часть сократят до 4,5 метров.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные дорожные знаки.
Ранее редакция сообщал о том, что из-за ремонта теплотрассы закроют 3 полосы улицы Ватутина в Новосибирске.
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