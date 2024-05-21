21-летний форвард Дмитрий Овчинников вернулся в ХК «Сибирь»

21-летний хоккеист Дмитрий Овчинников заключил годовой контракт с ХК «Сибирь».
Как сообщает пресс-служба команды, это уже не первый опыт работы Дмитрия в КХЛ. В сезоне 2019/2020 он дебютировал в лиге, проведя 106 матчей за новосибирскую команду. За это время он забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.
В прошлом сезоне Дмитрий выступал за фарм-клуб «Торонто Марлис» в АХЛ. В 21 матче он забил семь голов и отдал три голевые передачи.
После подписания контракта Дмитрий поделился своими эмоциями.
— Очень, очень сильно соскучился по Новосибирску и нашим лучшим болельщикам в лиге, — отметил игрок.
Ранее редакция сообщала о том, что нападающий Валентин Пьянов вернется в ХК «Сибирь».
Источник фото: ХК «Сибирь» в Вконтакте
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