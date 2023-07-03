Двое новосибирцев проведут 1,5 года в колонии за грабеж на вокзале «Новосибирск-Главный»

Два новосибирца признаны виновными в грабеж совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Им назначено наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным суда, 8 ноября 2022 находясь у Железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, отвели ранее незнакомого им гражданина за территорию вокзала, где один из виновных, действуя согласно ранее отведенного плана, нанес потерпевшему 11 ударов в область головы и тела с целью подавления воли последнего.

Они украли 240 тыс рублей, а затем скрылись.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщила о том, что в Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана».