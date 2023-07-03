Фермер погасил долг в размере 234 тыс рублей перед администраций Тогучина

Фермер из Новосибирской области погасил долг перед администраций Тогучина по аренде земельного участка. Всего он выплатил 245 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Предприниматель запланировал поездку в Киргизию, откуда он родом. В связи с этим мужчина пришел в отделение ГУФССП России по Новосибирской области, чтобы с него сняли временное ограничение на выезд из страны. Однако судебный пристав-исполнитель может снять санкции в рамках исполнительного производства только при полном погашении задолженности, о чем гражданин был проинформирован. Должнику выдали квитанцию об оплате основного долга — 234 тысяч рублей и исполнительского сбора в 11 тысяч рублей.

— Должник оплатил всю задолженность перед администрацией, включая исполнительский сбор. После все ограничения и запреты судебный пристав-исполнитель отменила, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская транспортная компания погасила долг в 10 млн рублей после ареста грузовиков.