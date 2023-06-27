В Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана»,

Ленинский районный суд Новосибирска закончил разбирать уголовное дело так называемой «банды Тамерлана». 27 июня суд вынес приговор за вымогательство, грабежи и хулиганство с применением оружия на Хилокском рынке в Новосибирске каждому фигуранту дела, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 7 октября в 2019 году на улице Малыгина произошло вооруженное столкновение между торговцами рынка и лицами, которые вымогали у них денежные средства за право торговли. Предполагаемым организатором группы бандитов оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, а также его сообщники. После этого было возбуждено уголовное дело и начато расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» и ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». В ходе следствия вскрылись новые эпизоды и фигурантам дела были добавлены обвинения по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

— С учетом всех обстоятельств по делу, личности Абдирашида Ахмедова, наличия у него малолетних детей, совершения преступлений впервые, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления по двум преступлениям (преступление № 6 и № 10), активного способствования розыску имущества, добытого в результате преступления (преступление №3) по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится на сайте суда

Умидиллу Шукурову назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет со штрафом в размере 107 тысяч 750 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Акмалжан Алиев приговорен к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Павла Заливчего, которого обвиняли только в хулиганстве, суд освободил от наказания в силу проведенного срока под стражей и домашним арестом в ходе предварительного следствия.

Приговор в законную силу не вступил.

В 2021 году суд вынес приговор еще одному из участников банды, который пошел на сделку со следствием. Благодаря его показаниям полицейские смогли выйти на остальных злоумышленников. В итоге молодой человек был обвинен только в вооруженном хулиганстве и отделался двумя годами условно.

Ранее редакция сообщала. что прокуратура Новосибирской области проверила иностранцев, в том числе на Хилокском рынке.