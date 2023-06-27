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В Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана»

  • 27/06/2023, 18:42
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В Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана»,
Фигуранты получили от 9,5 до 15 лет лишения свободы.

Ленинский районный суд Новосибирска закончил разбирать уголовное дело так называемой «банды Тамерлана». 27 июня суд вынес приговор за вымогательство, грабежи и хулиганство с применением оружия на Хилокском рынке в Новосибирске каждому фигуранту дела, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 7 октября в 2019 году на улице Малыгина произошло вооруженное столкновение между торговцами рынка и лицами, которые вымогали у них денежные средства за право торговли. Предполагаемым организатором группы бандитов оказался 31-летний ранее неоднократно судимый житель Новосибирска, а также его сообщники. После этого было возбуждено уголовное дело и начато расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» и ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». В ходе следствия вскрылись новые эпизоды и фигурантам дела были добавлены обвинения по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

— С учетом всех обстоятельств по делу, личности Абдирашида Ахмедова, наличия у него малолетних детей, совершения преступлений впервые, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления по двум преступлениям (преступление № 6 и № 10), активного способствования розыску имущества, добытого в результате преступления (преступление №3) по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 (пятнадцать) лет со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится на сайте суда

Умидиллу Шукурову назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет со штрафом в размере 107 тысяч 750 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Акмалжан Алиев приговорен к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Павла Заливчего, которого обвиняли только в хулиганстве, суд освободил от наказания в силу проведенного срока под стражей и домашним арестом в ходе предварительного следствия.

Приговор в законную силу не вступил.

В 2021 году суд вынес приговор еще одному из участников банды, который пошел на сделку со следствием. Благодаря его показаниям полицейские смогли выйти на остальных злоумышленников. В итоге молодой человек был обвинен только в вооруженном хулиганстве и отделался двумя годами условно.

Ранее редакция сообщала. что прокуратура Новосибирской области проверила иностранцев, в том числе на Хилокском рынке.

Фото с официального телеграм-канала управления Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Хилокский рынок уголовное дело грабеж вымогательство банда Тамерлана


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