Новую схему одномандатных округов утвердит Заксобрание Новосибирской области

На февральской сессии Законодательного собрания Новосибирской области будет утверждена новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент. Согласно проекту, границы округов предлагается определить исходя из общей численности избирателей, которая составляет 2,18 миллиона человек. В среднем в каждом округе зарегистрированы 57 376 избирателей, а отклонение от среднего показателя не должно превышать 10%.
Самым густонаселённым является округ №30 в Ленинском районе Новосибирска, где проживает 63 112 избирателей. В то же время, округ №4, который включает территории Барабинского, Здвинского и части Баганского районов, можно назвать самым малонаселённым.
Напомним, в сентябре 2025 года пройдут выборы в Законодательное восьмого созыва. 38 депутатов будут избраны по партийным спискам, а ещё 38 — по одномандатным округам.
Ранее редакция сообщала о том, что справедливороссы начали формировать в Новосибирске команду на выборы 2025 года. Партия планирует получить по пять мандатов в горсовете и региональном парламенте.
Источник фото: пресс-служба Заксобрания Новосибирской области
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