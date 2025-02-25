Новую схему одномандатных округов утвердит Заксобрание Новосибирской области

На февральской сессии Законодательного собрания Новосибирской области будет утверждена новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент. Согласно проекту, границы округов предлагается определить исходя из общей численности избирателей, которая составляет 2,18 миллиона человек. В среднем в каждом округе зарегистрированы 57 376 избирателей, а отклонение от среднего показателя не должно превышать 10%.

Самым густонаселённым является округ №30 в Ленинском районе Новосибирска, где проживает 63 112 избирателей. В то же время, округ №4, который включает территории Барабинского, Здвинского и части Баганского районов, можно назвать самым малонаселённым.

Напомним, в сентябре 2025 года пройдут выборы в Законодательное восьмого созыва. 38 депутатов будут избраны по партийным спискам, а ещё 38 — по одномандатным округам.

Ранее редакция сообщала о том, что справедливороссы начали формировать в Новосибирске команду на выборы 2025 года. Партия планирует получить по пять мандатов в горсовете и региональном парламенте.