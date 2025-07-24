VIP-club: национальное достояние Сибири создают в Новосибирске

Несмотря на летнюю легкость бытия, вопросы затрагивались очень серьезные и социально значимые. Обсуждали экономическую стратегию региона, говорили о том, что сибирские продукты — это национальное достояние, наша «новая новосибирская нефть».

Продукты, произведенные в Новосибирской области, безусловно, являются стратегическим ресурсом региона. Многие из них обладают высокой добавленной стоимостью и пользуются спросом как на внутреннем, так и на международном уровне. Это связано с уникальными природными условиями, позволяющими выращивать и перерабатывать широкий спектр сельскохозяйственной продукции.

С болью в душе звучали слова, что сегодня мы не знаем, что подарить нашим гостям как символ нашего города ― у Новосибирска практически нет уникальной брендированной продукции с сибирским характером. Хотя есть очень много продуктов, сувениров, которые могут стать не только гордостью новосибирцев, но и национальным достоянием Сибири.

Секрет уникальности сибирской столицы

Теперь понятно, где кроется еще один секрет превращения Новосибирска в город, привлекательный для гостей. Интерес инвесторов также способен укрепить репутацию региона, создавая и поддерживая его неповторимый образ. Увезенное гостями города домой приятное послевкусие разбудит желание посещать его вновь и вновь. Да и будет что рассказать своим близким про Новосибирск, запуская по всему миру сарафанное радио об уникальных людях и созданных ими брендах во славу города и Сибири.

Стержневая концепция всех клубных встреч и деятельности объединения VIP-club ― помощь в развитии производственных компаний, промышленного сектора, укрепление репутации нашего региона через создание неповторимого образа сибирского гостеприимства.

Новосибирская область и Новосибирск имеют сегодня все шансы стать мощным технологическим и туристическим хабом Сибири, чья экономика основана на силе научных открытий, инноваций, качестве и уникальности производимой продукции, в том числе под брендом «Новосибирск».

Именно на этом сделала акцент директор VIP-club Елена Потапова в самом начале клубного приема.

― Мы можем стать центром пищевого производства премиального качества, став лидером в производстве эксклюзивных натуральных продуктов питания. Все предпосылки и ресурсная база для этого есть. Именно этому будет сегодня посвящена наша встреча, наш клубный прием, ― продолжил Алексей Потапов, основатель и президент VIP-сlub. ― На живых примерах вы увидите, что это не миф, что все это реально, в городе происходят тектонические изменения: приходят люди, для которых создать уникальный продукт — это дело всей жизни, особенно продукт с сибирской идентичностью, а желание войти в историю города сильнее, чем просто получить прибыль.

Сделано в Новосибирске

Деловую составляющую мероприятия, как всегда, наполняли два действа ― представительский прием новых резидентов в VIP-club и их фееричная бизнес-история с практическими инсайтами. Не исчерпывающий рассказ, а скорее, бизнесовое love story как признание в любви к делу своей жизни. Чтобы слушатели уловили, как уникальны и ценны их компетенции, какую пользу они приносят обществу. В этом смысле обо всех презентованных персоналиях и их компаниях хочется сказать: «Профи на вес золота, носители сверхценного и штучного бизнес-опыта. Созданные ими бренды формируют лицо Новосибирска».

А уж это богатство в VIP-сlub умеют и ценить, и конвертировать ― превращать в информационный ресурс, полезный всему сообществу.

Ангелина Игнатенко ― основатель сети магазинов «Гастрогном» (до ребрендинга ― «Вкус и польза»). Словесная игра в названии обозначает изначальную компактность формата: уютные магазины и фирменные отделы полезных натуральных продуктов в торговых галереях и ТЦ районного масштаба. Они расположены в срединном и дальнем городском ландшафте, где неординарного фуд-ритейла с натуральным контекстом всегда не хватало. Тем более что компания производит часть ассортимента самостоятельно, поддерживая марку натуральности во всем: напитки, хлебная и мясная продукция, полуфабрикаты — все из натуральных ингредиентов и под строгим контролем качества.

Проект Ангелины Игнатенко находится в фазе концептуальной «полировки»: сеть уже достаточно крупная ― более 40 магазинов, и сейчас она получает новую айдентику, более отточенный стиль. Эта мягкая, «бесшовная» реформа марочного «я» очень своевременна: в планах у Ангелины Игнатенко ― превращение своего авторского проекта в федеральный. Члены клуба идею единодушно поддержали, не сомневаясь в ее реалистичности ― и опыта, и пассионарности у Ангелины для этого в избытке.

Алексей Потапов добавил, что натуральные продукты — это фактически «альтернативная нефть» Новосибирской области. Супер-кластер высококлассной пищевой индустрии — не просто перспективное «эго» региона, оно и максимально реалистичное.

― Сегодня можно говорить о создании Сибирской продовольственной доктрины (стандарты, логистика, поддержка фермеров), которую предлагаем возглавить Ангелине Игнатенко. Это будет уникальный проект «от поля до прилавка», что позволит активно развивать натуральное фермерское производство, перерабатывающую промышленность замкнутого цикла. В результате ― выпуск готовой продукции под сильными местными брендами, а это наше все, ― резюмировал Алексей Потапов.

Людмила и Степан Степановы ― супруги-творцы, создавшие респектабельное и очень творческое сырное производство LaBrie, ставшее всероссийской отраслевой сенсацией. Продукция многократно получала титул лучшего сыра Сибири и России, а ассортиментная карта сыроварни Степановых сочетает классику (в сырном мире культовых позиций не меньше, чем в виноделии) и сугубо авторские разработки: сыры с кедровой нугой, с ферментированным солодом и даже черемуховое масло. Ассортимент сыроварни весьма многогранен и достаточно широк, чтобы оценить мастерство и талант ее основателей.

Как вспоминает Людмила Степанова, первые три года сыроделие было домашним хобби, и лишь потом стало бизнесом.

― Но это, повторюсь, не макро-бизнес, а бизнес творческий. Мы не хотим становиться отраслевым гигантом, не хотим превращаться в завод. Наша вторая сыроварня ― предмет нашей гордости, но мощности ее именно технологические, а не валовые. Мы хотим остаться именно в крафтовой нише ― хотим по-прежнему быть бизнесом с арт-фактором. Ради этого мы и пришли в него из наемного топ-менеджмента, сделав делом своей жизни. Возвращаясь к теме новосибирских брендов, сразу хочу сказать, мы, как люди действия, уже начали процесс создания «Новосибирского» сыра со вкусом, который ни с чем не спутаешь (пока секрет!). Постараемся сделать сыр уникальным, он уже зреет, и в скором времени мы его представим для дегустации ― под аплодисменты анонсировала Людмила Степанова.

― В VIP-club работает Совет экспертов — это центр наших компетенций и наставничества. Наличие в Клубе сильных предпринимателей и научной элиты создает уникальную среду для внедрения идей в любое направление экономики. Поэтому, опираясь на опыт и знания единомышленников, эффективность может вырастать многократно. Главное, контролируйте ваше уникальное и безупречное качество. Ждем сыр «Новосибирский», ― резюмировал Алексей Потапов.

Не только люди бизнеса сотрудничают с объединением VIP-club. Александр Козик, полномочный представитель Всероссийской федерации спортивной гимнастики в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, возглавляющий «Сибирский Клуб Гимнастики», в своей приветственной речи с удовольствием продолжил тему крафт-гастрономии с позиции человека, часто принимающего по долгу службы столичных гостей. По его наблюдениям, вкусные подарки с сибирской спецификой отлично работают на репутацию региона в столице и других городах. И чем больше такая палитра будет, тем коллективному сибирскому «я» полезнее.

Ключевым месседжем встречи VIP-club стало: «Сибирские продукты — новая «нефть» региона. У новосибирских производителей есть огромные возможности и исполинский потенциал, а главное ― любовь к своему городу, которая творит чудеса».

Как получить максимальную доходность и где взять деньги на развитие?

Каждый эксперт Клуба вносит в картину будущего сибирского региона свой вклад. Тема финансов требует особенной экспертности в силу нестабильности мировой экономики и зависимости развития от ключевой ставки в России. Поэтому сообщение о том, что сегодня есть реально работающие финансовые инструменты, как для частных лиц, так и для компаний, которые задумались о масштабировании бизнеса, федерализации брендов и желании развиваться в других регионах, ― вызвала особый интерес.

Об актуальной практичности такого финансового решения рассказала Регина Дзикавичюте, территориальный директор инвестиционной компании «Цифра-брокер», эксперт фондового рынка с большим опытом:

― Когда нужно привлечение инвестиций для развития и масштабирования бизнеса, следует обратить внимание на облигационные займы. Главное ― сделать грамотный расчет с учетом всех особенностей бизнеса. Этот инструмент также бывает актуален при закредитованности или как альтернатива кредитам, когда нет залога, но он требуется.

Регина поделилась эксклюзивной информацией о том, как обратить себе на пользу снижение ключевой ставки, распределив свои сбережения в облигации и акции надежных эмитентов:

― Сегодня доходность на уровне ключевой ставки и выше есть даже в консервативных инструментах на московской бирже.

Актуальный портфель в качестве альтернативы банковским депозитам был представлен членам Клуба. Было полезно узнать, что брокерский счет, который открывает клиент с условиями особенностей ИИС-3, можно освободить от НДФЛ на сумму до 90 млн рублей.

Сибирское лето, полное оптимизма

Члены Клуба мастерски находят баланс между деловой активностью и отдыхом, умея извлекать максимум из каждой возможности. Даже в разгар лета, когда так и тянет насладиться отдыхом, настоящие лидеры бизнеса не теряют хватки.

Лето на Оби — это не просто время года, это настоящее приключение, которое дарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. И кто, как не Антон Бочаров, управляющий партнер компании «Речфлот», владеющей речным транспортом Новосибирска, может рассказать об этом с такой страстью и знанием дела!

― Обь летом — это наша стихия, наша гордость! Мы предлагаем не просто прогулки, а целые истории, ― с этих слов Антона Бочарова начинается погружение в мир речных путешествий. Он с улыбкой вспоминает, как с самого детства река была для него местом силы, где каждый день приносил что-то новое и удивительное. И сегодня, управляя речным флотом, он стремится поделиться этой любовью к Оби с каждым, кто ступает на палубу теплохода.

Именно компания «Речфлот» выступает инициатором строительства нового речного вокзала рядом с Михайловской набережной и стремится ежегодно совершенствовать путешествия по Оби, создавая новые причалы, поддерживая развитие туризма и речной флот в целом. И это дорого стоит, потому что речной транспорт может стать визитной карточкой Новосибирска, если к этому прилагать достаточно усилий и получить поддержку регионального руководства. Уже сегодня можно удивлять жителей и гостей города множеством экскурсий по Оби, разработанных компанией, рассказывающих об исторической ценности города и его достопримечательностях. Речной круиз на белоснежном теплоходе с видовыми сюжетами современного мегаполиса запоминается надолго и насыщает воображение как глоток свежего воздуха в «каменных джунглях». В этом воочию смогли убедиться участники данного мероприятия.

― Мы хотим, чтобы каждый, кто выбирает Обь для своего отдыха, почувствовал себя частью чего-то особенного, ― признается Антон. Он верит, что река — это не только транспортная артерия, но и источник вдохновения, место, где можно забыть о суете и насладиться моментом.

Неформальную часть встречи очень эффектно дополнила тематическая прогулка на теплоходе.

Активный участник объединения VIP-club из Академгородка Татьяна Диканская, продюсер, автор слов и музыки песни о столице Сибири «В Новосибирске не разводятся мосты», под бурные аплодисменты исполнила полюбившийся хит о родном городе.

При этом получилось еще и символично ― ведь участники клуба «гуляли по воде» под всеми городскими мостами, вдоль речного фасада Новосибирска ― фасада, который уплотняется, набирается шика буквально на глазах, превращается в современный сити-образ. А где сити-дух, там и деловая атмосфера естественно смотрится ― совсем не противоречит летней беззаботности. Более того ― они друг друга словно подчеркивают на контрасте. Как ингредиенты в бодрящем летнем коктейле. Музыка, гирлянды огней, ароматы ягод и арбузов, танцы на палубе — все это так к лицу июлю. Сибирское лето тоже может быть жарким, с запоминающимся сочным послевкусием!

Национальное достояние Сибири

Новосибирск готовится стать настоящим центром притяжения для путешественников. Благодаря значительным вложениям в инфраструктуру, появлению современного речного вокзала и новых причалов, а также активному продвижению уникальной концепции «Сибирские продукты как национальное достояние», город займет особое место в туристических маршрутах России.

Речные круизы, гастрономические путешествия, промышленный туризм ― посещение производств, где создаются эксклюзивные сибирские товары, станут главными магнитами для туристов. Это запустит цепную реакцию, положительно влияющую на всю экономику Новосибирска и Новосибирской области. Ожидается рост в сферах общественного питания, производства эксклюзивных продуктов, сувениров, гостиничного бизнеса, транспорта, а также привлечение новых инвестиций.