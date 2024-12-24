Двое суток для отказа от кредита предложили дать заемщикам законодатели

Законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов внесен в Госдуму. Судя по пояснительной записке, «период охлаждения» может длиться минимум 4 часа для займов от 50 тыс. до 200 тыс. руб., а максимум — 48 часов, при запрашиваемой сумме свыше 200 тыс. руб. При этом суммы до 50 тыс. руб. можно будет, как и сейчас, выдавать онлайн. Такие сроки предлагают установить депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, ставшие инициаторами данного законопроекта.

— Предлагаемая отсрочка в получении денежных средств даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. За указанный период гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями, и, при необходимости, обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях, — сказано в пояснительной записке.

Новый законопроект вменяет в обязанность МФО зачисление денег только при полном совпадении сведений о заемщике и получателе денежных средств. При этом уточняется, что ЦБ сможет менять требования к периоду охлаждения или отменять его вовсе для добросовестных кредиторов, эффективно реализующих антифрод-мероприятия.

Законодатели также решили ограничить кредитным организациям внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. руб. в течение 48 часов с момента ее выпуска, так как считают, что именно этот способ чаще всего используют мошенники.

В документе уточняется, что только за прошедший год мошенникам перешло 4,4 млрд руб. заемных средств россиян без их добровольного согласия.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн рублей. Преступники вербовали и координировали дропов, а также руководили курьерами.