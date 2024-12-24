Дело депутата и застройщика Алексея Джулая вскоре передадут в суд

Расследование дела, возбужденного в отношении собственника ГК «Дискус» и депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая, вскоре будет передано в суд. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

— Расследование дела на стадии завершения, планируется направить его в суд. Часть домов достроена, над частью еще нужно работать. Наложены обеспечительные меры. Дело находится в стадии ознакомления, — подчеркнул Бучман.

Напомним, Алексей Джулай был задержан в апреле 2023 года. Региональное следственное управление Следственного комитета 3 апреля возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию. Один из домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства и взяла на контроль его расследование.

На заседании суда Алексей Джулай попросил суд избрать ему меру пресечения, которая позволит ввести в эксплуатацию 55 домов. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Застройщику запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями.

При этом в апреле 2023 года 53 долгостроя группы «Дискус» получили заключение о соответствии требованиям проектной документации в Госстройнадзоре.

Ранее редакция сообщала о том, что в 53 долгостроях ГК «Дискус» более 7 тыс дольщиков.