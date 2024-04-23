Двоим заключенным добавили срок за побег из колонии в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор двум заключенным, совершившим побег из колонии.

ЧП произошло в один из июльских дней в 2021 году. Выполняя работы на хозяйственном дворе колонии-поселении ИК-8, зэка решили сбежать и «хапнуть» воздуха свободы. Они отогнули профлист ограждения и через образовавшийся лаз покинули территорию.

Однако в полной мере насладиться вольной жизнью беглецам не удалось — их поймали в другом регионе через несколько дней.

В криминальной биографии заключенных добавилась еще одна статья «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил одному из них 5 лет 4 месяца лишения свободы в ИК строгого режима, второму — 5 лет 3 месяца лишения свободы в ИК особого режима, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Суд также взыскал солидарно с осужденных в пользу ГУФСИН более 1,3 миллионов рублей, потраченных на их поиски.

Ранее редакция сообщала о том, в Новосибирске суд огласил приговор Игорю Кащенко и Сергею Усарову, совершившим побег из колонии в октябре 2022 года. Обоим беглецам добавили по 2 года и сменили режим отбывания наказания.