Началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска

На данный момент сброс уровня воды в водохранилище составляет 440 метров кубических. При этом сбросе по гидропосту на реке Обь ожидается уровень воды 360-370 см.
Причина — приток воды с Алтая, а также прорыв затора в Спирино. Сейчас начинается активное заполнение водохранилища, поэтому принято решение увеличить сбросы.
— Планируется увеличить сброс воды до 200 кубов, чтобы объем водохранилища уменьшить. Контролируем подтопление участков. Вчера наши специалисты встречались с председателем СНТ, пока подтопления нет, — добавил Куценко.
И.о. мэра Олег Клемешов отметил, что при увеличении сброса воды под угрозой подтопления могут оказаться участки в Первомайском и Советском районах города.
—Нужно быть готовыми к подтоплению дачных участков. Главам районов поручаю мониторить ситуацию, находится постоянно на связи с председателями СНТ. Актуализируйте информацию о том, кто проживает в обществах постоянно, — предупредил Клемешов.
Ранее редакция сообщала о том, что сброс воды из водохранилища увеличивается в Новосибирске.
Фото freepik, автор: freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru