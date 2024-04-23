Началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска

На данный момент сброс уровня воды в водохранилище составляет 440 метров кубических. При этом сбросе по гидропосту на реке Обь ожидается уровень воды 360-370 см.

Причина — приток воды с Алтая, а также прорыв затора в Спирино. Сейчас начинается активное заполнение водохранилища, поэтому принято решение увеличить сбросы.

— Планируется увеличить сброс воды до 200 кубов, чтобы объем водохранилища уменьшить. Контролируем подтопление участков. Вчера наши специалисты встречались с председателем СНТ, пока подтопления нет, — добавил Куценко.

И.о. мэра Олег Клемешов отметил, что при увеличении сброса воды под угрозой подтопления могут оказаться участки в Первомайском и Советском районах города.

—Нужно быть готовыми к подтоплению дачных участков. Главам районов поручаю мониторить ситуацию, находится постоянно на связи с председателями СНТ. Актуализируйте информацию о том, кто проживает в обществах постоянно, — предупредил Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что сброс воды из водохранилища увеличивается в Новосибирске.