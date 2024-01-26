Заключенным добавили срок за побег из колонии в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска огласил приговор Игорю Кащенко и Сергею Усарову, совершившим побег из колонии в Новосибирске.

Инцидент произошел в октябре 2022 года, когда отбывающие срок в колонии-поселении Кащенко и Усаров работали на выездном объекте акционерного общества «Новосибирский инструментальный завод» на улице Большевистской. «Приняв на грудь», приятели осмелели и совершили побег с рабочего места.

Оба были задержаны сотрудниками полиции спустя трое суток: один в Новосибирске, другой добежал до соседнего региона и был пойман в Барнауле.

— Оба подсудимые признаны виновными, по совокупности преступлений им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили Infopro54 в пресс-службе суда.

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