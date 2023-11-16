Двойной аншлаг получит SHAMAN в Новосибирске

Певец SHAMAN дважды выступит в Новосибирске. Концерты запланированы в декабре. Однако уже сейчас все билеты раскуплены.

Самое первое выступление будет 14 декабря во Дворце культуры железнодорожников, второе через день в «Доме учёных» в Академгородке. Стоимость билетов варьировалась от 2 до 8 тысяч рублей.

На сайтах площадок уже появилась информация, что билеты полностью раскуплены.

Напомним, что новосибирский восьмиклассник Артем Жиров вместе с другими талантливыми ребятами выступил с SHAMANом на одной сцене в Москве. Для выступающих проводили мастер-классы и встречи с опытными наставниками.

Ранее редакция сообщала о том, что джаз-оркестр удивил пассажиров новосибирского метро концертом в подземке.