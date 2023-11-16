Стоимость авиабилетов из Новосибирска в Москву превышает 100 тысяч рублей

Билеты из Новосибирска в Москву на двух человек взлетели до 100 тысяч рублей. Такова цена перелета на ближайшие даты компанией S7. Информация о стоимости поездок с сайта «Авиасейлс».

Так, например, для полета сегодня, 16 ноября, в 23:20 нужно заплатить 106 тысяч 898 рублей. Подобная ситуация и с другими направлениями. Слетать в Томск из

Новосибирска на данный момент стоит 122 тысячи рублей. И это еще самые дешевые варианты.

Однако, чем дальше выбирается день, тем снижение цен более заметно. 32 906 рублей за билет 17 ноября, 21 036 рублей — 18 ноября, 13 846 рублей — 19 и 20 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на билет в ледовый городок выросли в Новосибирске.