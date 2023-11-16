«Ужас происходит»: в сквере имени Калинина в Новосибирске перегорели все лампочки

В сквере имени Калинина на улице Авиастроителей в Новосибирске уже больше недели нет освещения. Местные жители ходили с жалобами в различные инстанции, но реакции нет. Об инциденте сообщает паблик АСТ-54 в ВКонтакте.
― Помогите, пожалуйста, донести информацию, а то с собаками страшно гулять и с детьми, потому что там много пьяных и наркоманов. Что за ужас происходит? ― возмущается автор поста.
В нескольких видео оператор показывает, что в ночное время освещены только ближайшие магазины, и то своими вывесками. А сам парк в полнейшей тьме.
Люди начали активно комментировать данное обстоятельство.
― Гулять с детьми страшно там, где вы гуляете с блоховозами без намордников и поводка.
― Нечего в парке выгуливать свои собак!
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершилось благоустройство площади перед Нарымским сквером.
Фото: freepik.com
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