«Ужас происходит»: в сквере имени Калинина в Новосибирске перегорели все лампочки

В сквере имени Калинина на улице Авиастроителей в Новосибирске уже больше недели нет освещения. Местные жители ходили с жалобами в различные инстанции, но реакции нет. Об инциденте сообщает паблик АСТ-54 в ВКонтакте.

― Помогите, пожалуйста, донести информацию, а то с собаками страшно гулять и с детьми, потому что там много пьяных и наркоманов. Что за ужас происходит? ― возмущается автор поста.

В нескольких видео оператор показывает, что в ночное время освещены только ближайшие магазины, и то своими вывесками. А сам парк в полнейшей тьме.

Люди начали активно комментировать данное обстоятельство.

― Гулять с детьми страшно там, где вы гуляете с блоховозами без намордников и поводка.

― Нечего в парке выгуливать свои собак!

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершилось благоустройство площади перед Нарымским сквером.